Nivea Stelmann aparece nua em foto de filme nacional

Nivea Stelmann postou uma imagem em que aparece nua na manhã desta terça-feira, 19, no Instagram. "Na expectativa pra estreia do meu filme Alcunha", escreveu na legenda.

A foto é de uma cena do longa nacional Alcunha, do diretor Ricardo Gama. Ela interpreta Débora, uma advogada bem sucedida que é sequestrada e sofre violência sexual. O longa está previsto para estrear ainda no primeiro semestre.

