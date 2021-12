"Ninguém engorda 30 Kg porque quer", diz Mariana Xavier

Depois do Gshow, portal de entretenimento dos bastidores da Globo, publicar uma foto "antes e depois" de Mariana Xavier e causar o maior burburinho entre os fãs, a atriz resolveu se pronunciar e, como ela mesmo disse, não deixar "a galera no vácuo dos porquês".

Mariana, que apareceu magrinha em uma foto antiga para o programa "Estrelas", de Angélica, explicou que resolveu falar por considerar o assunto "importante pra saúde de muita gente" e explicou que "ninguém engorda 30 Kg porque quer".

A atriz, que assumi publicamente e com orgulho sua "condição de gordinha", explicou os motivos que fizeram ela engodar, falou dos remédios para emagrecer e dos padrões de beleza que exigem corpos cada vez mais magros e sarados.

Uma foto publicada por Mariana Xavier (@marixareal) em Jul 5, 2015 às 9:42 PDT



"Vários fatores, especialmente hormonais e emocionais, somado às muitas porcarias que já tomei para emagrecer anos atrás (e não recomento a ninguém fizeram meu corpo mudar", contou a atriz, que está no ar em "I Love Paraisópolis".

E garantiu: "Tô muito bem de saúde física e mental porque as cultivo com afinco!".

Mariana ainda assegura que está muito bem com o seu corpo e que, no momento, não sente vontade de mudar. "De fato me sinto muito mais bonita e feliz agora do que com 15 anos e 30 Kg a menos".



Fãs



A atitude da atriz não só ganhou o apoio dos fãs, como muitos afirmaram que preferem a "versão gordinha" de Mariana.



"Quando se é bonita, é bonita de todo jeito", disse uma fã, no Instagram.



"Acho vc mais bonita agora do que magrela", escreveu outra seguidora.



Outra fã apoiou a atitude da atriz. "Você é demais!!! Assisti sua entrevista nos Estrelas e fiquei ainda mais sua fã! As pessoas acham que só quem é magro pode ser feliz, pode dançar, pode fazer sucesso...VC é um exemplo de alegria, forca de vontade e talento! Continue divando! "



Leia na íntegra a mensagem da atriz:

Sobre os motivos de eu ter engordado e as especulações sobre a legitimidade da felicidade sem magreza. #avidadaatriz #MarianaXavier Uma foto publicada por Mariana Xavier (@marixareal) em Jul 5, 2015 às 9:45 PDT

