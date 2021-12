Ninah é a nova voz da volta da banda Beijo

Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar.... quem não se lembra desse famoso refrão do sucesso "Beijo na Boca", da banda Beijo, comandada por Netinho em 1986? Pois agora vamos nos preparar para ouvir esta canção e outras que fizeram sucesso na banda, que está de volta, desta vez com a bela

Ninah Bartilotti nos vocais.

O convite para ingressar na banda surgiu após um show. O dono da marca Beijo, Mizael Tavares, já conhecia Ninah e planejava o retorno do grupo. Ele encontrou na cantora o perfil necessário para liderar esta nova fase. "Vamos retornar com uma pegada irreverente, utilizando influências desde os anos 60 até os dias atuais", destaca Ninah.

Após aceitar a responsabilidade de comandar a banda Beijo, Ninah fez questão de levar todos os músicos que a acompanhavam nos shows solo. "Eles são excelentes e sempre estiveram comigo, não poderia deixá-los de fora nessa nova fase.", diz a nova vocalista. E a banda Beijo passou a ter Eduardo Didalva e Cristiano Pacheco (percussão), Wagner Argolo (teclado), Alex Borges (bateria), Bruno Michel (guitarra), Ângelo Cedras (baixo) e Ceau Brasil e Rodigo Black (vocais).

A cantora já sentiu a força da marca. "Recebi convites para ir a programas como o Muito +, de Adriane Galisteu, e os fãs da banda me procuram radiantes com o retorno, já fizeram até um blog para mim", diverte-se Ninah, que garante querer "acordar" a Beijo e fazer uma longa carreira na banda, que já teve Gilmelândia e Levi Lima nos vocais em retornos efêmeros.



Novo trabalho

Ninah, que também é compositora, já colocou a mão na massa e tem seis músicas no novo álbum da banda, que será lançado em breve. "Louca", o carro-chefe do novo trabalho, já está nas rádios e foi feita em parceira com Fábio O'brian, que faz parte da produção.

Além das autorias, ainda há espaço para as regravações de "Super-Homem", clássica canção de Gilberto Gil, e a oitentista "Tudo Pode Mudar", da banda Metrô, e um pout-pourri com os sucessos da banda Beijo. A direção musical ficou a cargo de Gilmar Freitas.

