Nina e Tufão podem estar juntos, diz jornalista

A atriz Débora Falabella, a Nina/Rita, e o ator Murílo Benício, o Tufão, ambos de Avenida Brasil, formariam o mais novo casal de atores, segundo o site da jornalista Hildegard Angel. E, desta vez, sem nenhum Jorginho para atrapalhar.

Os dois terminaram recentemente as relações com seus respectivos pares, Daniel Alvim e Andréa Souza, e poderiam ter levado o romance, que não se concretizou no folhetim, para a vida real. Por essa, nem Carminha esperava.

