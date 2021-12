Nicole não quer namorar: "Não nasci para sustentar homem"

Mesmo solteira, a modelo Nicole Bahls avisa que não está interessada em ter um novo romance tão cedo. E esse recado, em particular, foi bem direcionado a dois ex-namorados: Victor Ramos, jogador do Vitória, e Gustavo Salyer, modelo que a traiu em uma balada carioca recentemente.

"Estou viajando muito e chegou a hora de focar só no trabalho. Quero ser apresentadora e vou ter isso como foco. Não quero me envolver com ninguém. Homem só serve para magoar o nosso coração. Não vou voltar nem com o Victor nem com o Gustavo", afirmou ela em entrevista ao site "Ego".

A ex-panicat acrescentou ainda que "está muito difícil encontrar alguém legal. Eles querem vida boa e só querem malhar enquanto a gente trabalha. Não nasci para sustentar homem", disse.

adblock ativo