Nicole não liga para cornos e quer Victor Ramos

Parece que o coração de Nicole Bahls é mesmo do jogador Victor Ramos. Segundo o site R7, o zagueiro do Vitória foi o responsável por Nicole não ter sofrido ao ver fotos do então namorado, Gustavo Slayer, dando em cima de várias mulheres numa balada no Rio de Janeiro, no último fim de semana.

De acordo com o site, a verdade é que Nicole Bahls agradeceu aos céus por ter tido um motivo concreto para terminar o namoro com Gustavo, já que ela ainda morre de amores pelo jogador.

A colunista Fabíola Reipert afirma que a ex-panicat estaria se encontrando novamente com seu ex, de quem saiu falando mal por ter sido traída pelo menos cinco vezes.

Já a mãe de Nicole teria confessado a amigas em redes sociais que está muito preocupada que a filha volte a namorar Victor, pois não gosta dele.

