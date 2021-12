Nicole Kidman exalta seu lado mais sexy em revista

Com um olhar sugestivo e provocante, Nicole Kidman é a estrela da edição de setembro da revista "V Magazine", que traz um sensual ensaio da atriz australiana assinado pelo fotógrafo peruano Mario Testino.

Com uma maquiagem dramática, olhos carregados e cabelos bagunçados, a atriz aparece na capa da publicação com um "look" muito diferente do habitual: as costas de fora, os seios cobertos pelos braços e vestida apenas com uma minissaia de couro, a qual ainda deixa boa parte de seu corpo à mostra.

O vídeo promocional da revista, que já se encontra disponível no site (vmagazine.com), traz alguns trechos dessa inusitada sessão de fotos da atriz com Testino, considerado por muitos o melhor fotógrafo de moda da atualidade.

Nicole, que usa inúmeras peças durante o ensaio, aparece seduzindo a câmera com uma jaqueta de couro sintético, acessórios de cores chamativas e sapatos de salto rosa chiclete ou azuis, além do jogo de pulseiras.

Testino já fotografou a atriz australiana em outras ocasiões, mas nunca com a mesma ousadia deste atual trabalho. Anteriormente, em dezembro de 2006, o fotógrafo peruano fez a capa da revista "Vogue" com Nicole, que aparecia com um vestido dourado, com ar de armadura, e uma pose muito mais recatada.

Acostumada a trabalhar com atrizes, modelos e celebridades, Testino, além da estrela australiana, já retratou Kate Moss, Demi Moore, Madonna, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Sienna Miller, Lady Di e Jennifer López, que estrelou a edição de março da "V Magazine".

adblock ativo