Nicole Bahls troca Victor Ramos por Gustavo Slayer

Rápida no gatilho, a ex-panicat Nicole Bahls já está de namorado novo. Trata-se do modelo Gustavo Slayer, que também participou de "A Fazenda", da Record. A informação foi confirmada pela mãe da gata e pela assessoria do modelo. Segundo Vera Barbosa, o pedido de namoro foi feito nesta segunda-feira (27) durante um jantar com os ex-peões do reality.

Pelo visto, o jogador Victor Ramos já é uma carta fora e esquecida do baralho de Nicole, que ontem revelou que não quer conversar com o ex-amor. "Ele já foi, é passado. Não faço questão de falar com ele", afirmou ela.

