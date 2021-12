Nicole Bahls termina com Sheik um dia após assumir relação

A Panicat Nicole Bahls terminou o relacionamento de curtíssima duração com o jogador Emerson Sheik na tarde desta quarta-feira, 17. Ela havia assumido a relação publicamente no início da noite de terça-feira, 16, através de fotos e declarações românticas nas redes sociais.

De acordo com o site EGO, o rompimento aconteceu após Nicole ver fotos do jogador deixando um dos treinos do Botafogo na companhia da modelo Andressa Quintanilha. A loira já havia sido pivô do término de outro relacionamento de Sheik, com Antônia Fontenelle. Segundo o site, os dois são vistos juntos desde abril deste ano.

Nicole confirmou ao EGO que está mesmo solteira. "Para mim não dá, sou mulher de um homem só e a única coisa que preciso é de um homem de respeito. Não temos nenhum compromisso, estou solteira", declarou. Ela apagou todas as fotos com o ex-namorado que postou na internet.

Apesar de pego no flagra, Sheik teria desmentido o affair. "Ele disse que é mentira, que estava concentrado", comentou Nicole. Ainda de acordo com o EGO, há boatos de que ele tenha armado a situação para humilhar a Panicat. Sheik ficou com o orgulho ferido porque Nicole não assumia o relacionamento e aguardou que ela o fizesse para dar o troco, dizem as fontes do site.

A assessoria do jogador foi procurada pelo site e respondeu que ele não irá se pronunciar sobre o caso, pois está concentrado para a partida desta quarta-feira.

