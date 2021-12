A modelo Nicole Bahls vêm chamando surpreendeu o público da 12º edição do Sauípe Folia, no sábado, 07, ao subir no palco, durante show do cantor Alexandre Peixe, apenas de biquíni, para delírio da galera.

A morena esbanjou simpatia e sensualidade no Complexo Hoteleiro de Costa do Sauípe, no litoral norte da Bahia. Segundo ela, os cuidados como corpo foram intensificados por causa de um novo quadro do programa Pânico em que ela aparece apenas de biquíni.

O cantor agitou o público por mais de duas horas, ao som de grandes sucessos da sua carreira como, "Tô Comendo Água" e "Eu Sou Mais Você".

Confira o clipe de "Eu sou mais você"

Marcos Venancio Lopes Machado Nicole Bahls sobe ao palco apenas de biquíni

adblock ativo