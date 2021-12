Nicole Bahls será dirigida por Marlene Mattos

A ex-panicat Nicole Bahls vai ganhar um novo programa no canal "E+ TV". Ela será dirigida por ninguém menos que Marlene Mattos, famosa por ter dirigido Xuxa nos anos 80 e 90. "Estou muito feliz porque agora terei um programa só meu e comandado por uma grande diretora, que é a Marlene. Estou cheia de vontade para começar a gravar", disse a ex-panicat ao site Ego. No Instagram, ela agradeceu aos fãs: "Quero agradecer a toda família Bahls por mais uma conquista , com amor de vocês todas as portas se abrem".

O programa apresentado por Nicole será o "Corpo em Forma". Ela vai dar dicas para deixar o corpo saudável. "Eu a vi numa entrevista na TV e achei ela autêntica. Não é dizer tudo que se passa na cabeça, mas saber aproveitar o momento e falar uma frase de efeito. Ela sabe como o jogo funciona. Além de ser bonita, claro, e estar cheia de disposição para aprender", revelou Marlene.

adblock ativo