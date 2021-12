Nicole Bahls se desentende com panicat no ar e nega demissão

Os fãs suspeitaram da saída de Nicole Balhs do programa Pânico!, na noite do domingo, 30, após a moça discutir com Mari Gonzales e publicar uma mensagem falando sobre o encerramento de um ciclo em sua vida. Segundo disse a assessoria de Nicole para o Jornal O Dia, a ex-panicat teria ficado chateada com as provocações da baiana.

Mari foi escolhida para apresentar uma parte do programa no lugar de Emílio (que se retirou para participar de um quadro) e, enquanto estava na bancada, fez algumas perguntas ao elenco do programa. Mas Nicole ignorou a baiana e chamou ela de "flácida". Já Mari, disse que Nicole era mal educada.

"Hoje encerro um ciclo ..e que venham novos ..nesse momento lembro daqueles que partiram antes de mim… (sic)", publicou Nicole, momentos depois da decisão de sair do programa. Em entrevista ao portal, ela disse que a notícia era um boato e as mensagens que havia publicado era por seu cachorro que faleceu dois anos atrás. "Foi um desabafo. Só isso", disse ela ao UOL. Mas, nas próximas semanas, a ex-panicat participará do Programa da Sabrina, na Record.

