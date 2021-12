Nicole Bahls se aventura como funkeira em parceria com MC

Nicole Bahs agora vai se arriscar como cantora. A integrante do Pânico foi convidada para cantar uma música com o MC Maneirinho, após ter participado do clipe da música "Que Saudades da Minha Ex".

O MC publicou uma foto com a modelo na noite dessa quarta-feira, 21, na casa de Bahls. Eles irão dividir o vocal em "Musa Carioca", que será gravado assim que Nicole voltar de Nova York. Segundo o blog de Léo Dias, a modelo irá fazer aulas de canto e dança antes de entrarar nos estúdios.

