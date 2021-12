Nicole Bahls se arrepende e apaga foto com o ex-Victor Ramos

Logo após postar uma foto no Instagram com o ex-namorado, Victor Ramos, ex-zagueiro do Vitória, a assistente de palco Nicole Bahls deletou a publicação nesta sexta-feira, 12.

"Estava com saudade de dar risada com ele...", escreveu a "panicat". A foto já tinha mais de 300 curtidas quando foi deletada do perfil. Os dois tiveram um romance em 2012, mas acabou quando Nicole descobriu uma traição do jogador.

Nicole está na capital de passagem e viajará para Juazeiro ainda neste final de semana para participar de um evento na cidade.

