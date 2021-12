Nicole Bahls nega namoro e diz que está feliz solteira

A apresentadora Nicole Bahls negou que tenha voltado a se relacionar com o ex-namorado, o zagueiro do Vitória Victor Ramos. Ela usou o Twitter nesta quinta-feira, 4, para esclarecer toda a situação. "Eu não voltei... Estou solteira, meus fãs me completam, estou feliz... Deus deve ter alguém especial pra mim... Com o tempo vai aparecer", postou.

O relacionamento dos dois é cheio de idas e vindas, mas parece que Nicole já colocou uma pedra no assunto. "Estou feliz solteira... Estou trabalhando muito... Eu sei quem me ama de verdade... Amor e dor não combinam rs...", continuou.

Há dois meses, Nicole engatou um início de namoro com o modelo Gustavo Salyer, companheiro do programa A Fazenda 5. O relacionamento não foi adiante e começaram a surgir os boatos que ela teria voltado com Victor Ramos.

