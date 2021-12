Nicole Bahls é filmada em cena romântica com pato

A ex-panicat Nicole Bahls, acostumada a protagonizar cenas românticas e sensuais em programas de TV com humanos, teve agora que mostrar que também consegue sensualizar com animais. Tanto que a modelo aparece no novo clipe da dupla Italo e Renno no maior "love" com um patinho. As cenas da música "Sou eu que te amo" são baseadas no filme Ghost, protagonizado pelos atores Demi Moore e Patrick Swayze.

adblock ativo