Nicole Bahls diz que não quer conversa com Victor Ramos

Eliminada com 69% dos votos do reality show "A Fazenda", Nicole Bahls soltou o verbo para falar do seu ex-namorado, o jogador Victor Ramos. "Ele já foi, é passado. Não faço questão de falar com ele. Lá dentro concluí que ele não era a pessoa ideal", disse a ex-panicat ao programa "Hoje em Dia", da Record.

Toda essa fúria é porque, segundo ela, soube da traição do ex-amor. "Vi umas fotos na internet dele curtindo. Paguei mico, porque além de corna ainda o perdoei", falou ela, chateada. Agora, Nicole está soltinha. "Estou solteira", avisou.

Antes de sair da casa, o jogador do Vitória também tinha afirmado que não voltaria mais para Nicole. A alegação foi a mesma, que ela o tinha traído com o modelo Theo Becker durante o reality.

adblock ativo