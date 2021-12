Nicole Bahls divide família de Enzo Celulari

Quem achou que a novela Enzo Celulari e Nicole Bahls havia acabado se enganou. O romance entre os dois provocou um 'racha' na família Raia Celulari.

Segundo o jornal 'O Dia', Claudia Raia é contra o romance e o clima é de tensão na casa da família Raia.

Já o pai do adolescente, Edson Celulari, apoia o romance do filho e não vê problema no envolvimento dele com Nicole.

Enzo fica no meio da briga e sofre com a mãe, que solta os cachorros na hora de brigar com ele.



