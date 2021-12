Nicole Bahls dá mais um chega pra lá em Victor Ramos

Mais calma após sua passagem pelo reality show "A Fazenda", segundo os amigos mais próximos, Nicole Bahls só perde a paciência quando tem que falar sobre seu ex-amor, o jogador Victor Ramos. "Ele ficou para trás e não quero falar dele. Não vale a pena. Ele não merece", reiterou a gata, que já está com um novo affair, o modelo Gustavo Salyer. Ele ficou confinado com ela no reality.

Com relação ao novo romance, Nicole é cautelosa. "Não estou namorando ainda. Acho que é muito cedo para isso. Mas estou bem feliz. Gustavo é lindo, educado e muito carinhoso comigo", revelou a moça ao site EGO.

Ela contou ainda que não se interessa pelo passado do rapaz, que teria sido gogo boy fora do Brasil. "Sei que ele trabalhou como modelo lá [nos Estados Unidos] e também não me importaria com o passado de ninguém, pois o que importa para mim é o presente e me respeitar e ser leal no presente", afirmou durante entrevista.

adblock ativo