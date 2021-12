Nicole Bahls aceita posar nua... mas só por R$ 300 mil

A apresentadora Nicole Bahls admite que posaria nua novamente. Porém, a revista interessada em ter o segundo ensaio nu da gata terá que desembolsar, no mínimo, R$ 300 mil. "Eu posaria para a 'Playboy' de novo se o J.R Duran me fotografasse novamente. Mas pediria R$300 mil, no mínimo. Ganhei muito menos na primeira vez que posei [para a Playboy, em 2010]", disse em entrevista ao Programa da Tarde, da Rede Record.

A popularidade de Nicole Bahls aumentou após a participação dela no programa A Fazenda 5, da Record. Ela foi a responsável pelos melhores momentos do programa, sempre envolvida em brigas com os outros participantes ou se descuidando na hora de trocar a roupa, para a alegria dos marmanjos.

