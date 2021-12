Nicki Minaj estreia como atriz de comédia

A cantora Nicki Minaj estreará como atriz na produção "The Other Woman", uma comédia que também contará com as atuações de Cameron Diaz e da modelo Kate Upton, informou nesta quinta-feira, 25, o site da revista "The Hollywood Reporter".

Nicki já havia participado da versão em inglês da animação "A Era do Gelo 4" (2012), emprestando sua voz à mamute Steffie.

O novo filme contará a história de uma mulher (Cameron Diaz) que descobre que seu "namorado" (Nikolaj Coster-Waldau) é casado e tem outras amantes, e então decide se juntar com esposa dele (Leslie Mann) para planejar uma terrível vingança.

Kate Upton, que já participou de filmes como "Os Três Patetas" e "Roubo nas Alturas", dará vida a outra mulher envolvida no triângulo amoroso, enquanto Minaj interpretará a assistente da personagem de Cameron Díaz, que trabalha em um escritório de advogados.

Nicki atualmente é jurada do programa de televisão "American Idol", da emissora Fox.

O filme deve começar a ser rodado no próximo semestre, em Nova York.

