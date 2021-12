Neymar visita o amigo Thiaguinho em hospital

Internado desde a última quinta-feira, 18, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o cantor Thiaguinho recebeu a visita de Neymar neste sábado, 20. O jogador do Barcelona foi dar apoio ao amigo.

Após a visita, Neymar postou uma foto antiga que aparece ao lado do cantor com a seguinte legenda, que é um trecho de um salmo: "Toda arma forjada contra ti não prosperará; toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54.17. Te amo, Irmão @thbarbosa".

Ao ver a mensagem, Thiaguinho também retribuiu a declaração postando a mesma imagem. E escreveu: "Visita pra animar meu dia do meu irmãozinho mais novo... Obrigado pela força, meu parça.. Te amo!".

adblock ativo