Neymar vai processar Playboy por uso indevido de seu nome

Neymar acionou seus advogados contra a Playboy, após uma das edições estampar seu nome na capa de Patrícia Jordane, apontada como ex-affair do jogador. A capa de Jordane usa a frase: "a morena que encantou Neymar", indicação que teria irritado o craque, conforme divulgado nesta segunda-feira, 16.

A informação foi publicada na coluna Gente Boa, do jornal O Globo, que garantiu o incômodo do jogador com a revista. Ele já teria acionado seus advogados e alega que "sequer conhece" Patrícia. Jogador atualmente mantém namoro com a atriz Bruna Marquezine, mas Jordane foi apontada como affair dele no Réveillon de 2013.

Em contato com o site Purepeople, o diretor de redação da Playboy, Sérgio Xavier, afirma que desconhece a versão do jogador. "Aliás, antes de convidar Patrícia para fazer o ensaio confirmamos com ambas as partes que eles realmente mantiveram um romance. Falamos, inclusive, com a assessoria de Neymar antes de fazer o ensaio e foi nos dado o ok", disse.



Sérgio ainda disse que não acredita nesse processo. "O seu staff [de Neymar] é composto por pessoas inteligentes e que sabem que isso faz parte do mundo de quem aceita o jogo do mundo das celebridades", disse o diretor.

Versão de Patrícia



A assessoria de Jordane informou que não esperava a repercussão do ensaio fotográfico para a Plauboy. "Logo que decidi posar vesti a camisa da revista e me entreguei nas fotos. O ensaio ficou audacioso e muito picante, mas com muito bom gosto", disse a morena.

A empresária de Patrícia, Cláudia Magalhães, disse desconhecer o suposto processo e que a modelo tem como provar a sua ligação com o jogador."Não precisa ir muito longe... É só jogar o nome deles na internet que aparece foto deles juntos para quem quiser ver", completou a empresária.

A assessoria de Neymar, no entanto, se recusou a falar sobre o assunto e disse não falar sobre a vida pessoal do jogador.

