Neymar terminou com Bruna por telefone, diz publicação

Dois dias após seu aniversário de 22 anos em 5 de fevereiro, Neymar ligou para Bruna Marquezine e terminou o namoro, que completaria 1 ano. A informação foi divulgada na revista Contigo!, distribuída nesta quinta-feira, 20.

Segundo fontes da revista, o fato de Neymar morar em Barcelona e Bruna no Brasil, no Rio de Janeiro, teria provocado crises de ciúmes na atriz e por conta disso, o casal vinha discutindo com frequência.

Apesar de Bruna ter enviado mensagens, ter conversado, o craque não está disposto a reatar o relacionamento.

Os boatos sobre a suposta crise começaram a pipocar em dezembro de 2013, depois do vazamento, na internet, de fotos em que o jogador aparece ao lado da modelo Laryssa Oliveira e de uma amiga, a estudante Anny Alves, de 19 anos, na casa do jogador em Barcelona.

Neymar também teria ficado com ciúmes das cenas entre Bruna e os atores Arthur Aguiar e Guilherme Leicam durante as gravações de "Em Família", em Goiânia.

Após superar o término, a atriz está pensando agora em curtir o Carnaval no camarote de uma cervejaria em Salvador.

