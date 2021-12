Neymar publica foto de novo penteado nas redes sociais

O jogador santista Neymar postou neste sábado, 17, uma foto nas redes sociais que pode ser mais um de seus penteados diferentes. Mas, desta vez, o que chama a atenção é exatamente a falta do cabelo.

Na foto, Neymar aparece com as madeixas mais curtas e escovadas para trás, o que causa a impressão de que ele se livrou do famoso moicano.

Através do seu perfil no Instagram, onde a foto foi publicada, Neymar afirmou: "Chega de cabelo". A possível mudança foi reprovada pela maioria dos fãs, que deixaram comentários no Facebook.

"Que isso Neymar cadê o moicano que já era sua marca??? mas vc continua lindo!! lindo de bonito!!! rs rs rs", disse a admiradora Carla Ruas.

"Fala sério, tirou o moicano, não acredito!", retrucou a fã Silvia Batista.

"Tá terrível, se vc não fosse famoso não pegava ninguém", brincou a internauta Gabriela Renan.

Outros usuários da rede social aproveitaram para reclamar sobre o pênalti perdido pelo atacante no jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, na quarta-feira, 14, como Jorge Wellington, que alfinetou: "Puxa, o que aconteceu, por que vc chutou a bola lá? Todos pensávamos que vc tava jogando futebol americano! kkk".

A surpresa sobre o novo estilo do atacante deve ser revelada no jogo deste sábado, às 19h30, contra o Figueirense.

