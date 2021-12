Neymar posta mensagem em rede social: Sentindo sua falta

O atacante do Barcelona Neymar postou no Facebook, na tarde deste domingo, 9, uma mensagem que mais parece um lamento de homem apaixonado. Recém separado da atriz Bruna Marquezine, com quem manteve um relacionamento de pouco mais de um ano, o titular da Seleção Brasileira escreveu, Sentindo sua falta. Para ilustrar, uma foto em que aparece sentado à beira da cama com ar meio triste, meio preocupado.

Bastou para os fãs liberarem as opiniões mais variadas, ainda que nada indique com certeza que ele esteja falando da ex. A internauta Rosa Araújo foi bem humorada: tou aki (sic) amor. Kleber Santos alfinetou: Num (sic) deu valor perdeu!!! Cassiano Almeida provocou: Dinheiro não compra tudo. Vânia Izabel incentivou: Lute pelo seu amor, sempre é tempo de corrigir nossos erros.

Fabi Costa aconselhou: Tantas mulheres no mundo... sds vc tem que ter do seu filho... muito chão pra viver ainda moleque... muita lenha pra queimar.. vai curtir sua vida e nada de se amarrar em atrizes que querem se promover mais.... Fantástica é a mãe do seu filho, que nunca foi a TV e nunca fez bacharias (sic).

Guilherme Ribeiro Michelino escaldou: Ao inves de ficar postando essas po... aqui podia começar a render no time né? Nao basta a polêmica toda que se envolveu, ainda tem que jogar 90% dos jogos na Liga mal.

