Neymar pode estar tentando aproximação com mãe de seu filho

Solteiro desde que terminou o namoro com Bruna Marquezine, Neymar pode estar tentando uma reaproximação com Carol Dantas, mãe de seu filho Davi Lucca, de dois anos. Segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, o problema seria a ligação do jogador com a ex-namorada.

Pessoas próximas a Carol afirmam que o jogador vem pedindo para a jovem esperá-lo. Mas, após perceber a aproximação entre Neymar e Bruna, Carol teria ficado decepcionada.

Recentemente, depois de fazer uma festinha para o filho em São Paulo, Carol viajou para Barcelona para Neymar passar alguns momentos ao lado da criança.

Bruna, por sua vez, parece estar curtindo a solteirice. Ela passou um mês nos Estados Unidos a trabalho e aproveitou para se divertir por algumas cidades como Los Angeles, Califórnia e Miami. Há rumores de que a atriz até já tenha um novo affair, o fotógrafo Beto Gatti.

