Neymar pede desculpa a coelhinha da Playboy

O jogador Neymar resolveu se redimir em público ao saber que sua amiga, a coelhinha da Playboy Thaíz Schmitt, foi barrada em sua festa de aniversário na noite de domingo, 24. Ela tinha sido convidada pelo craque.

"Fiquei sabendo o que aconteceu com você...tristão....me perdoa, a culpa foi nossa!!", escreveu ele, no Twitter, na noite desta segunda-feira, 25. Após o pedido de desculpa de Neymar, Thaíz escreveu que o jogador foi digno: "Atitude de homem!! Me pediu desculpa no tt (Twitter)".

