Neymar parabeniza Marquezine nas redes sociais: "Amo tu"

Apesar de não terem dado declarações sobre um suposto término, Neymar e Bruna Marquezine mantém a cordialidade (pelo menos nas redes sociais). No Instagram, o jogador parabenizou a atriz, que completa 19 anos nesta segunda-feira, 4.

"Parabénsss Bru, te desejo tudo de melhor nessa vida, que você possa realizar todos os sonhos e que Deus te conduza sempre !!! Bjbjjbj preta !! Amo tu", escreveu o craque do Barcelona.

Nos comentários, a atriz respondeu a mensagem. "Obrigada, você já sabe que te desejo tudo em triplo", postou ela, junto com imagens de corações.

Crise?

Recentemente, Bruna acompanhou o namorado em uma viagem a Ibiza, na Espanha, mas voltou para o Brasil, sozinha, depois de apenas três dias. No mesmo dia, Neymar foi fotografado em um show de David Guetta, no balneário espanhol, conversando com uma blogueira cearense. Foi o suficiente para levantarem rumores de uma possível separação do jovem casal.

Na sexta-feira, 1º, um amigo da atriz negou que eles tivessem terminado. Em contrapartida, uma fonte próxima aos dois revelou ao site "Ego" que eles não estavam mais juntos e que Bruna nunca se deu muito bem com os amigos de Neymar. Para ele, dessa vez não tem volta.

