Neymar parabeniza Ganso pelo nascimento do filho Henrico

Neymar parabenizou o amigo Paulo Henrique Ganso, meia do São Paulo, pelo nascimento do filho Henrico. O atacante postou uma foto de Ganso com o filho na manhã deste sábado, 20. "Parabens Show Man ... estou muito feliz por voce !! Que este garotinho te encha de orgulho .. Amo vocês ... Ah, que puxe a mãe hein hahahahhah", escreveu Neymar.

Henrico, fruto da união de Ganso com Giovanna Costi, nasceu nesta sexta-feira, 19, com 3,145Kg. O meia foi dispensado do treino de ontem, realizado no CT da Barra Funda, mas se apresenta normalmente neste sábado, 20.

A mãe de Henrico, Giovanna, também registrou uma foto no seu Instagram com o marido e o filho recém-nascido.

