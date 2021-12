Neymar muda visual e recebe aprovação dos fãs

O craque Neymar apareceu com um novo visual neste sábado, 3, em uma foto publicada pelo promoter David Brazil em sua conta no Instagram.

De cara limpa, sem a barba descolorida usada durante as festas de fim de ano, o jogador recebeu a aprovação dos fãs.

"Agora sim", "Lindo" e "Precioso" foram alguns dos elogios enviados.

Neymar se apresentou ao Barcelona nesta sexta, 2, onde voltou aos treinos junto com a equipe. Ele aproveitou a folga com os amigos no Brasil, onde passou por Jurerê Internacional, em Santa Catarina, e em Trancoso, no sul baiano.

