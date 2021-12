Neymar homenageia Adauto e "queima a pepeta"

O jogador Neymar, em clima de Avenida Brasil, não quer saber de sofrer do mesmo problema que Adauto (Juliano Cazarré). Em seu perfil no Instagram, o atacante santista se juntou a André e "queimou a pepeta". "Estamos contigo! QUEIMAMOS A PEPETA", escreveu Neymar na legenda da foto postada.

A imagem homenageia Adauto que teve de "queimar a pepeta" antes de voltar a jogar bola no Divino. A chupeta era um vício do personagem desde pequeno e foi responsável por desestabilizá-lo quando bateu um pênalti para fora pelo clube do subúrbio carioca na trama.

Após uma conversa com Olenka (Fabíula Nascimento), Adauto decidiu que abandonaria seu vício e se livrou da chupeta queimando-a com fósforo. Depois disso, o personagem voltou a jogar bola e marcou o gol que garantiu o Divino na primeira divisão do futebol.

Durante o último capítulo da novela, Neymar ficou comentando a novela em seu Twitter. O atacante até chegou a pedir para o autor encerrar a trama com uma chupeta congelada.

Vale lembrar que Neymar já foi visto chupando chupeta. Há sete meses, o craque postou uma foto homenageando seu filho Davi Lucca com a chupeta do bebê na boca.

