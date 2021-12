Neymar faz declaração para o filho: "amor sem fim"

Neymar usou seu perfil no Instagram para fazer uma declaração para o filho Davi Lucca, que completa três anos neste domingo, 24.

"Parabéns meu filho, que Deus possa estar te guiando sempre !! Papai te ama !!! amor sem fim", escreveu o jogador.

Davi Lucca é fruto de um namoro de Neymar com Carol Dantas. A mãe do menino também usou a rede social para fazer uma homenagem e postar uma foto em que o filho aparece com a cara suja de bolo, após levar uma tortada na cara.

"Meu bebê ! Hoje é um dia feliz pois o Davi Lucca está completando mais um dia de vida , tem muita saúde , é abençoado e amado demais , porém estranho ,pois estou vendo o meu bebê crescendo e virando um homenzinho cheio de personalidade ! O Davi é uma criança muito especial , tem um brilho que só Deus sabe ... Sou grata a Deus pois tenho o amor da minha vida , meu companheiro e meu coração com uma pessoa só , ele sempre quer me ver feliz e nunca chorando , tão pequeno e já entende muita coisa ! Obrigada por me fazer a mãe mais feliz e apaixonada do mundo, que Deus te de muita sabedoria , que continue te abençoando muito , que só coloque pessoas do bem do nosso lado e que você seja sempre assim , tão amável e feliz ! " Os teus dias na terra contaram com as bênçãos do Senhor , nenhum dia se quer te faltará o mais perfeito e puro AMOR ! Criança cheia de alegria " PARABÉNS !!"

adblock ativo