Neymar evita expor nova namorada para não sofrer como Roger

Namorar atriz famosa não é fácil pra ninguém, principalmente para jogadores de futebol. Segundo o UOL, Neymar, do Santos, evita assumir namoro com a atriz Bruna Marquezine para não sofrer na mão da torcida. O ex-jogador Roger, casado com a atriz Déborah Secco, que o diga. Quando entrava em campo, os torcedores dos outros times o xingavam de nomes como "corno" e não poupavam adjetivos menos nobres para Secco.

Para amigos e familiares, Neymar promete fazer um anúncio para oficializar a relação, já a família de Marquezine, que está deixando os homens loucos no papel da piriguete Lurdinha, em Salve Jorge, quer que o relacionamento só seja revelado quando se consolidar.

Exemplos de relacionamentos conturbados entre jogadores e atrizes não faltam. O santista Elano passou por uma má fase ao assumir o namoro com a atriz Nívea Stelmann. O namoro dos dois foi parar no tribunal após o jogador enviar fotos obscenas para o celular da atriz e tentar invadir a casa dela.

Outro caso famoso foi o de Alexandre Pato e Stephany Brito. Ela abandonou a carreira para seguir com o marido para a Itália e, após ser traída, voltou para o País exigindo uma pensão do craque.

