Neymar está triste com Bruna após boato de traição, diz site

O clima entre Neymar e Bruna Marquezine voltou a ficar estranho, segundo a colunista Fabíola Reipert, do site R7. De acordo com ela, o jogador do Barcelona, que estaria mantendo uma relação em segredo com a atriz global, ficou chateado com uma suposta traição de Bruna.

A pula de cerca teria ocorrido depois de um show da banda One Direction, no Rio de Janeiro. Conforme Fabíola, atriz teria ficado com o cantor Liam Payne, da banda inglesa. Bruna, no entanto, nega qualquer affair com o músico.

Apesar disso, de acordo com a colunista, Neymar está inconformado, e até magoado, com a atriz por conta do boato. Ainda segundo Fabíola, amigos e familiares do brasileiro estariam preocupados com o jovem atleta. A suspeita é que o jogador está deprimido.

