Neymar é multado por dirigir em alta velocidade na Europa

Depois de três semanas de férias, Neymar se reapresentou ao Barcelona na última terça-feira, 5. No entanto, o craque mal voltou às atividades e já passou por uma saia justa: ele foi parado por um policial por dirigir em alta velocidade na Espanha na quinta, 7, por volta das 21h, quando saía de La Macia - onde fica o centro de treinamento do Barcelona - com destino à sua casa, no bairro de Pedralbes.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia', Neymar dirigia um Audi R8, avaliado em R$ 700 mil, quando o policial mandou que ele parasse.

Mesmo levando um susto ao ver o craque quando ele abaixou o vidro do carro, o policial não aliviou e aplicou uma multa, que pode variar entre 200 e 500 euros.

