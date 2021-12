Neymar e Marquezine têm as fotos mais curtidas na folia

Ex-namorados, Neymar e Bruna Marquezine lideram ranking de fotos mais curtidas no Instagram no periodo do Carnaval, segundo a rede social de fotos.

A imagem de Neymar com o grupo de mascarados em Sitges, munício de Barcelona, somou, até esta quinta-feira, 19, 560 mil curtidas. Já a de Bruna Marquezine curtindo a folia ao lado de Ivete Sangalo foi a segunda mais curtida.

A lista conta ainda com fotos de Arthur Aguiar, Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Anitta e Caio Castro.

