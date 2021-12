Neymar e Marquezine passam noite juntos em hotel de luxo

Neymar e Bruna Marquezine passaram a noite juntos. O casal dormiu em um dos quartos mais luxuosos do Hotel Transamérica, do Rio de Janeiro, na madrugada da última terça-feira, 20, após voltarem da festa do diretor Jayme Monjardim.

Segundo a coluna "Retratos da Vida", do site "Extra", eles foram vistos chegando e deixando o hotel juntos, mas fizeram o possível para não serem fotografados.

adblock ativo