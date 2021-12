Neymar e Carol Portaluppi ficam juntos após noitada no RJ

Carol Portaluppi, filha do ex-jogador Renato Gaúcho, pode ser o novo affair do jogador Neymar. O casal passou um tempo junto em um hotel no Rio de Janeiro, após curtir a noite carioca.

O atacante foi a uma festa na casa do cantor Thiaguinho e assistiu ao show de Anitta, na Boate 021, segundo o jornal "O Dia".

Segundo a publicação, para não chamar a atenção, Neymar e Carol entraram pela porta dos fundos do hotel, no automóvel do jogador, um Kia branco, por volta das 7h15 da manhã.

Carol deixou o hotel por volta das 14h em um táxi e sozinha. Já Neymar saiu pouco tempo depois em seu carro.

Neymar está oficialmente solteiro desde que terminou seu namoro com a atriz Bruna Marquezine, que está namorando com o também ator Maurício Destri, seu par romântico na novela "I Love Paraisópolis", na Globo.

