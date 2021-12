Neymar e Bruna Marquezine terminam de novo

Após boatos de crise, e a negação de um amigo de Bruna Marquezine sobre um possível término com Neymar, parece que o namoro dos jovens famosos chegou mesmo ao fim.

De acordo com pessoas próximas aos dois, o jogador terminou com a atriz ainda em Ibiza, na Espanha, durante a recente viagem que fizeram. "Os amigos dele não eram a favor do namoro e ela não se entrosava com eles, ficava sempre na dela. A família dele também já não estava mais a favor do romance dos dois", contou uma fonte ao site "Ego".

Ainda segundo a fonte, o relacionamento entre Bruna e os amigos de Neymar nunca foi bom. "Ela não se dá bem com nenhum dos amigos dele e ninguém aprovou quando eles voltaram. Eles até se gostam, mas dessa vez não tem volta", garantiu ao "Ego". Apesar disso, a atriz é muito amiga da ex-cunhada, Rafaella Santos.

Bruna embarcou com Neymar e mais quatro amigos dele para Barcelona na quinta-feira, 24, e ficaram juntos por apenas um final de semana em Ibiza, pois na segunda-feira, 28, a atriz voltou sozinha ao Brasil. No mesmo dia, o craque do Barcelona curtiu um show de David Guetta no balneário Espanhol, e foi clicado conversando com a blogueira cearense Priscilla Silva, mas negou, em rede social, qualquer envolvimento com a moça.

