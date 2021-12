Neymar e Bruna Marquezine devem reassumir namoro na Copa

O jogador Neymar e a atriz Bruna Marquezine vão reassumir o namoro no período em que todos os olhares estarão voltados para a Copa do Mundo.

A informação foi divulgada pelo colunista Bruno Astuto. Segundo ele, o anúncio da volta do casal será feito no dia 12 de junho, quando começa a Copa e também é comemorado o Dia dos Namorados.

Nesta semana, circulou a informação de que Marquezine teria trocado beijos com Liam Payne, integrante da banda One Direction, que fez show no Rio de Janeiro. Mas a atriz ainda tem trocado mensagens de celular e ligações com Neymar, segundo amigos do casal.

