Neymar e Bruna Marquezine curtem férias em Ibiza

Mesmo sem deixar de lado a cinta protetora que auxilia a sua recuperação, o jogador Neymar não deixa de curtir as férias na praia de Ibiza, na Espanha.

Na companhia de amigos e da namorada, a atriz Bruna Marquezine, o camisa 10 da seleção brasileira fez vários "selfies" durante um passeio de lancha neste sábado, 26.

Até mesmo o flagra da namorada ajeitando o biquini não passou despercebido, mostrando a boa forma da atriz. As fotos foram publicadas no Instagram de Gilmar Araújo e Gustavo Almeida, amigos do craque.

adblock ativo