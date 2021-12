Neymar diz que não assiste cenas de Bruna Marquezine

Neymar assumiu que é ciumento e revelou que não assiste cenas de romance da namorada Bruna Marquezine, na trama "Em Família" (Globo). A revelação aconteceu durante uma conversa com o apresentador Luciano Huck, que gravou uma entrevista com atacante da seleção brasileira para o seu programa "Caldeirão do Huck" (Globo).

No bate papo, Neymar contou até que é noveleiro, mas deixou de assistir a atração para não ver Bruna contracenando com outros homens. "Sou ciumento", admitiu e continuou: "Mas sou noveleiro, deixei de gostar a esses tempos atrás", confessou.

Bruna e Neymar começaram a namorar no final de 2012, mas só assumiram o romance publicamente em janeiro de 2013. No final do ano passado, o casal se separou, após rumores de uma traição por parte do jogador. Na época, Bruna começava as gravações da novela de Manoel Carlos e Neymar estreava sua carreira internacional no time Barcelona, na Espanha. Após um tempo separados, ambos continuavam a trocar mensagens e a conversar por telefone, ensaiando um retorno. Eles assumiram a volta do namoro há poucas semanas.

