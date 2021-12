Neymar desmente envolvimento com blogueira em Ibiza

Neymar negou, nesta quinta-feira, 31, qualquer envolvimento com Priscilla Silva, uma blogueira de Fortaleza com quem foi fotografado na noite do último domingo, 28, em um show de David Guetta em Ibiza, na Espanha.

Após uma imagem com supostas mensagens trocadas por aplicativo de celular ter circulado na Internet, em que Priscilla teria dito que ficou com o craque e que ele beija bem, o craque do Barcelona foi perguntado por uma seguidora sobre o caso. "Hahahaha...Não é verdade. Ela foi pedir uma foto e eu expliquei o porquê não podia tirar foto! Mas já estou acostumado com esse bando de fofocas rs... Faz parte né?", escreveu no Twiter.

Ao site Ego, o representante de Priscilla também desmentiu o ocorrido. "Ela apenas foi pedir um autógrafo. Na ocasião, foi batida uma foto inútil. Nada aconteceu", afirmou.

