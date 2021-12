Neymar curte noite de Ibiza ao lado de empresária da moda

A noitada de Neymar com os amigos no balneário espanhol de Ibiza, na segunda-feira, 28, ainda está dando o que falar. Apesar de já está no Japão, fotos do jogador no show do DJ David Guetta circulam na internet e mostram que, sem Bruna Marquezine, ele passou a noite ao lado da blogueira e empresária da moda Priscilla Silva.

Depois da festa, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Neymar e Priscilla ainda trocaram número de telefone e desde então têm mantido contato por mensagens no Whatsapp.

Enquanto isso, Bruna desembarcava no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, após passar alguns dias ao lado do namorado em Ibiza. A assessoria de Bruna afirmou ter sido pega de surpresa com a volta dela ao Brasil. Há quem diga que o namoro da atriz com o jogador pode não estar entrando em uma nova crise.

Priscila, que tem 26 anos, é conhecida pela sociedade de Fortaleza, no Ceará. Entre os amigos é considerada uma it girl. Formada em Moda e Administração de Empresas, a jovem é gerente de produtos da empresa de sapatos da família.

