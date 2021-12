Neymar aproveita folga para se divertir com Bruna e amigos

De folga no domingo, 29, o jogador Neymar aproveitou para reunir os amigos em sua casa no Guarujá, em São Paulo. Em fotos publicadas no Instagram, o craque aparece sorridente jogando cartas com os amigos e a namorada, a atriz Bruna Marquezine, à beira da piscina.

Quem também marcou presença no dia de jogatina foi o MC Nego do Borel, que postou vídeo com o camisa 10 da Seleção Brasileira e ainda posou ao lado de Bruna e Rafaella Santos, irmã de Neymar.

Nesta segunda-feira, 30, no entanto, o jogador e colegas de elenco se reapresentam na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para treinar para o jogo contra a Colômbia pelas quartas de final, que ocorre na sexta-feira, 4 de julho.

Confira o vídeo de Neymar e MC Nego do Borel:

