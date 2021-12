O jogador Neymar cumpriu sua promessa e divulgou nesta quarta-feira, 14, sua "primeira música de trabalho". O atacante do Barcelona anunciou no último domingo, 12, que iria dividir os gramados com o palco.

Tocando piano, ele postou um vídeo com uma "palinha" dele cantando "Yo Necesito". Na canção, Neymar fala em portunhol que necessita "estar com los parças" e também faz referência a uma famosa gíria dele "É tois". No entanto, o agora cantor foi "apedrejado" nos comentários do vídeo.

Neymar apresenta trecho de sua música e é 'apedrejado' nas redes sociais

A versão "músico" de Neymar fez um amigo dele cair na risada. Até o craque não segurou a riso ao final do vídeo, o que pode indicar que a hashtag #Neymusico é apenas uma brincadeira.

Pelo menos é o que os internautas esperam. "Ele está zuando, não é possível kkkkk A cara do amigo lá atrás querendo ri kkkk Muito bom, Neymar. Dei boas gargalhadas kkkkkk", disse a internauta Cristina Mello.

Outro ainda brincou: "Como cantor vc é um ótimo jogador". O post já foi compartilhados por mais de 17 mil internautas, curtido por 137 mil e recebeu mais de 19 mil comentários.

A hashtag #Neymusico está entre as mais comentadas no Twitter com mais de 11,1 mil tweets nesta rede social.

#Neymusico eu prefiro acreditar que é só uma campanha publicitária muito bem trabalhada — Fernanda (@aforeignr) 14 de setembro de 2016

#Neymusico ta parecendo certos músicos da igreja, não toca nada, não canta nadinha e ainda se acha engraçado se amostrando para os amigos. — ⚡Irmão Flash⚡ (@irmaoflash) 14 de setembro de 2016

Yo necessito ousadia alegria. É toys. é toys #Neymusico — Jaca Ninhos (@JacaNinhos) 14 de setembro de 2016

E quando vc pensa que já viu de tudo nessa vida vem o #Neymusico — Isabely (@dantasbela) 14 de setembro de 2016

Agora a oportunidade de louvar está com o #Neymusico que fará um solo. pic.twitter.com/lcBo6PZcK9 — ⚡Irmão Flash⚡ (@irmaoflash) 14 de setembro de 2016

