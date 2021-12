Ney Matogrosso diz que era viciado em sexo antes de Cazuza

O cantor Ney Matogrosso, que foi o primeiro convidado do "Gabi Quase Proibida" - apresentado nesta quarta-feira, 26, no SBT -, revelou que antes de conhecer Cazuza era viciado em sexo. "Antes dele eu era escravo do sexo. Foi a primeira vez que eu vislumbrei construir uma história com alguém. Romper a divisão entre o sexo e o afeto", contou.

Na entrevista de estreia do programa de Marília Gabriela, ele também falou que não entende o motivo de pessoas se importarem tanto com sexualidade dos outros. "Sempre fico desconfiado dos homens que tem problemas com a sexualidade alheia... Por que não se preocupa com a sua? Deve ser porque têm problema com a própria, é a única conclusão à qual posso chegar", afirmou o cantor, acrescentando que "o sexo é o único poder real do ser humano".

