Ney Latorraca respira com ajuda de aparelhos

O quadro de saúde de Ney Latorraca, de 68 anos, apresentou uma piora nesta terça-feira, 6, de acordo com boletim médico divulgado nesta manhã. O ator, que respira com ajuda de aparelhos, está internado desde o último dia 31 de outubro no Centro de Tratamento Intensivo da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Latorraca fez uma cirurgia para a retirada da vesícula e também para a exploração das vias biliares.

