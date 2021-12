Ney Latorraca recebe alta médica após um mês de internação

O ator Ney Latorraca recebeu alta, na manhã desta terça-feira, 11, após ficar cerca de um mês internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ele agora vai continuar o tratamento em casa, segundo a equipe médica.

Latorraca deu entrada no hospital no último dia 25 de outubro, com dores abdominais. No dia 31 de outubro, o ator passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula. Durante o procedimento, ele sofreu um quadro de inflamação generalizada. Por conta disso, precisou do auxílio de aparelhos para respirar.

adblock ativo